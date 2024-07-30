İskele Belediyesi çocuklara yönelik yaz etkinliği düzenliyor

İskele Belediyesi’nin çocuklara yönelik düzenleyeceği 2. yaz etkinlikleri 5 Ağustos’ta başlıyor.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Eylül’e kadar devam edecek etkinliklerde 6-12 yaş arası çocuklar, yaz tatilinde hem öğrenecek hem de eğlenecek.

Modern dans, müzik, satranç, halk dansları, küçük şefler atölyesi, workshop (seramik ve kil yapımı), sanat atölyeleri (resim, kara kalem, sulu boya, desen çalışması, el işi, taş boyama) gibi birçok aktivitenin yer aldığı İskele Belediyesi yaz etkinlikleri tamamlandığında, çocuklara, katılım belgeleri takdim edilecek.

Çocuklar kursun bitiminde kültürel gezi programında Gazimağusa Suriçi ile kapalı Maraş’ı da gezme fırsatı bulacak.

6-12 yaş çocukların katılabileceği ve kayıt ücretinin 100 TL olduğu yaz etkinlikleri, müzikte Ziya Başkal, modern dansta Hasine Felek, workshopta Sude Gingi, satrançta Ahmet Türeller, sanat atölyelerinde Olcan Güllü ve Hülya Plaka, halk danslarında Damla Teber, Özen Özanlar, Nazmi Taran, Yücel Özdoğdu, Hakan Tekkanat, Küçük Şefler Atölyesi’nde ise Mahmut Taygun eğitmenliğinde gerçekleşecek.