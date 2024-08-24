İskele Belediyesi Deniz Festivali başladı

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24/08/2024

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İskele Belediyesi Deniz Festivali başladı

İskele Deniz Festivali, “deniz, kum, güneş” sloganıyla başladı

 İskele Belediyesi Halk Plajı’nda dün akşam çocuk şöleni ile başlayan 4. Deniz Festivali’nde açılış konserini  Retro Çalgıcıları verdi. 

 Festivalin ikinci günü olan bugün  Cem Adrian konser verecek.  Konser  saat 21.30’da  başlayacak. Konsere giriş ücretsiz olacak.

3 gece 3 konserin yer alacağı İskele Belediyesi 4. Deniz Festivali, yarın son bulacak.

 Halk Plajı’na özel parkurların yerleştirileceği Survivor Çocuk Yarışması’nda çocuklar birincilik için mücadele edecek. Yarışma saat 18.00’de başlayacak.  Deniz Festivali,  ülkenin  yetiştirdiği genç ve başarılı isim Nafiz Dölek’in vereceği konserle son bulacak.

24/08/2024 09:54
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TAGS: İskele Belediyesi, Deniz Festivali
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