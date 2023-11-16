İskele Belediyesi Fener Alayı ve Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirdi

İskele Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dün (15 Kasım) akşam Fener Alayı ve Cumhuriyet Yürüyüşü düzenledi. Saat 16.30’da İskele Belediyesi Kültür Evi önünden başlayan yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde son buldu. Yürüyüşte, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş ile Liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ün fotoğraflarının bulunduğu Cumhuriyet Bayramımız Kutlu olsun yazılı pankart da açıldı.

İSKELE BELEDİYESİ CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEDİ

İskele Belediyesi, KKTC’nin kuruluşunun 40. yıldönümü nedeniyle Fener Alayı ve Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirdi. Okullar, spor kulüpleri, dernekler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş, İskele Belediyesi Kültür Evi önünde başladı. Meşalelerle gerçekleşen ve 7'den 70'e herkesin katıldığı Fener Alayı ve Cumhuriyet Yürüyüşü Atatürk Anıtı önünde son buldu.