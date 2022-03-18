İskele Belediyesi Halk Plajının Çevresini Ağaçlandırmaya Devam Ediyor

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18/03/2022

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İskele Belediyesi Halk Plajının Çevresini Ağaçlandırmaya Devam Ediyor

İskele Belediyesi, İskele Belediyesi Halk Plajı’nın çevresinde ağaç dikimi yaptı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle, İskele Belediyesi Halk Plajı olduğu bölgede İskele Belediyesi’ne ait araziye 50 hurma fidanı ekildi.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, İskele Belediyesi’nin kamusal alanlara çok önem verdiklerini belirtti.

Sadıkoğlu, “İskele Belediyesi’nin kamusal alanlara vermiş olduğumuz değer ortadadır. Aziz şehitlerimizi ilelebet yaşatabilme adına bu etkinliğimizi düzenledik. Bu vesileyle Çanakkale Şehitlerimizi ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Etkinliğe İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Kıbrıs Türk Barış  Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından temsilciler de katıldı.

18/03/2022 16:41
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TAGS: İskele Belediyesi Halk Plajı, Ağaçlandırma
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