İskele Belediyesi ile Erenköy-Karpaz Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

İskele Belediyesi ile Erenköy-Karpaz Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalanarak iki belediye arasındaki kurumsal iş birliği resmiyet kazandı.

Erenköy-Karpaz Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, protokole İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Dr. Hamit Bakırcı imza koyarken, törende İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ile belediye meclis üyeleri de yer aldı.

Her iki belediye arasında geniş kapsamlı iş birliğini öngören protokol, ortak projeler ve hizmetler için iş birliği mekanizmaları oluşturmayı hedefliyor.

Her iki belediye başkanı da protokolün İskele ve Karpaz bölgeleri için hayırlı olmasını dileyerek, iş birliğinin bölgelerin kalkınmasına katkı sağlayacağını vurguladı.