İskele Belediyesi’nin kardeş şehirlerine bir yenisi daha ekleniyor.

İstanbul Büyükçekmece, Beykoz ve Pendik, Ankara Mamak, Kütahya, Samsun, Antalya Finike ve Trabzon Ortahisar’ın ardından Mersin Yenişehir Belediyesi’yle de kardeş olma yolunda ilk adımlar atıldı.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit beraberindeki heyet ile birlikte Kıbrıs’a geldi.

Kardeşlik görüşmesi için İskele’ye gelen ve burada İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret eden Özyiğit, İskele ile kardeş şehir olmak için gerekli prosedürlerin tamamlanması için düğmeye bastıklarını söyledi.

Görüşmede aslen İskeleli olan KKTC Mersin eski konsolosu Ayşe İnanıroğlu’nun yanı sıra İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Huriye Kaşer, İsmail Y. Osum, Halil Dericioğlu, Çağan Coşkuner ile Sefa Kurukafa ve İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni KKTC CIOFF Başkanı Özlem Kadirağa da hazır bulundu.



İSKELE BELEDİYESİ İLE MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ ‘KARDEŞ ŞEHİR’ GÖRÜŞMESİ YAPTILAR

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu bugün öğle saatlerinde Mersin’den gelen misafirlerini makamında ağırladı.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Başkan Yardımcısı Hüseyin Doğan, Özel Kalem Müdürü Oğuzhan Karayiğit ve beraberindeki heyet, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile görüştüler. Öncesinde İskele Belediyesi Kültür Evi’ni ziyaret eden Özyiğit ve beraberindekiler burada bulunan Kıbrıs’a özgü el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı bölümü ilgiyle inceledi.



ÖZYİĞİT, YENİŞEHİR BELEDİYESİ’Nİ TANITTI

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Başkan Sadıkoğlu’nu ziyaretinde, Yenişehir Belediyesi’ni tanıttı. Kısaca bilgi veren Özyiğit, İskele ile kardeş şehir olmak için gerekli prosedürlerin bir an önce tamamlanması için düğmeye bastıklarını ifade etti. “Şahane bir sahile sahip olan İskele’yi çok beğendiklerini” ifade eden Özyiğit, Sadıkoğlu’na çalışmalarında başarılar diledi.



SADIKOĞLU: “KARDEŞ BELEDİYELERİMİZİN VİZYONUMUZUN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLIYOR”

Kabulde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, İskele’yi tanıttığı misafirlerini ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. “Biz yarım ekmeğimizi bile paylaşmayı bilen bir toplumuz” sözünü hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, kardeşliğin de bu açıdan büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Sadıkoğlu, renkler ve kültürlerin buluşma noktası İskele Belediyesi ile Mersin Yenişehir Belediyesi’nin kardeş olmasıyla birlikte güzel işlere imza atacaklarına olan inancını da dile getirdi. Konuşmasının sonunda ise kardeş belediyelerin sosyal ve kültürel açıdan vizyonlarının gelişmesine katkı koyduğunu vurguladı.



BAŞKAN VE HEYETİNE CEVİZ MACUNU İKRAM EDİLDİ

İki başkan da görüşmenin ardından birbirlerine hediye takdiminde bulundular. Öte yandan Mersin Yeniehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve beraberindekilere Kıbrıs’a özgü Ceviz Macunu ikram edildi.



KARDEŞLİK KISA SÜREDE TESCİLLENECEK

İskele Belediyesi ile Mersin Yenişehir Belediyesi’nin önümüzdeki ay içerisinde kardeşlik protokolüne imza atması bekleniyor. İmzalanan protokolle birlikte İskele’nin kardeş belediye sayısı 9’a çıkmış olacak.