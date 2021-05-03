İskele Belediyesi ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği İş Birliği Protokolü İmzaladı

İskele Belediyesi ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği arasında “yaşlıların bakımı ve eğitimlerinin verilmesi” ile ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nin destek olacağı ve 1 yıllık iş birliğini içeren protokole, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins imza koydu.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi Sağlık Birimi, protokol çerçevesinde 1 yıl süreyle yaşlıların bakımı, hakları, bakıcıların ve yaşlıların ailelerinin eğitimine katkı koyacak.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, derneğin faaliyetlerinden etkilendiğini, evde sağlık hizmetinde mutlaka bu faaliyetlerin de olması gerektiğini düşündüğü için iş birliği yapma kararı aldığını kaydetti.

Yaşlıların bakımının son derece önemli olduğunu, özellikle yaşlı bakımında görevli olan bakıcıların ve ailelerin çok meşakkatli bir görev üstlendiğini ifade eden Sadıkoğlu, bu iş birliği sayesinde hem bakıcıların hem de ailelerin, yaşlı bakımı konusunda daha da bilinçleneceğine inanç belirtti.

Sosyal sorumluluk açısından çok değerli işler yapan Yaşlı Halkları ve Ruh Sağlığı Derneği’ni ve dernek başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins’i tebrik eden Sadıkoğlu, iş birliğinin hayırlı olmasını temenni etti.

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03/05/2021 16:35