İskele Belediyesi ile YDÜ hastanesi arasındaki protokolünün kapsamı genişletildi

İskele Belediyesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi arasında imzalanan yeni protokolle özel gereksinimli bireyler de indirim alabilecek

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, yeni protokolle İskele Belediye personelinin yanı sıra, özel gereksinimli bireyler ve köy kadın kurslarına katılan kadınlar da indirimden faydalanabilecek.

Protokole, İskele Belediyesinde, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Başhekimi Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz attı.

Protokol 24 Ocak 2025’e kadar geçerli olacak. İş birliği protokolü kapsamında yüzde 15 indirim fırsatından İskele Belediyesi personeli, personelin birinci derece yakınları, İskele Belediyesi Meclis üyeleri, İskele ve 21 köy muhtarı, İskele ve köylerinde faaliyet gösteren köy kadın kursunda eğitim gören kadınlar ile İskele Belediyesi Sağlık Birimi’ne kayıtlı özel gereksinimli bireyler yararlanabilecek.