İskele Belediyesi ile YDÜ iş birliğindeki 'Herkes İçin Cinsellik, Cinsel Sağlık' eğitimleri tamamlandı

İskele Belediyesi Sağlık Birimi ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) iş birliğinde gerçekleşen “Herkes İçin Cinsellik, Cinsel Sağlık” eğitimlerinin tamamlandığı bildirildi.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Belediyeye bağlı 21 köyde yaşayanların ücretsiz yararlandığı eğitimler 4 hafta sürdü.

YDÜ Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Sarpkaya Güder tarafından verilen eğitimin sonuncusu 26 Ocak Cuma günü İskele AKM’de yer aldı.

Eğitimin sonunda İskele Belediyesi İdari Sorumlu Gülgün Dargın, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu adına, eğitmen Doç. Dr. Dilek Sarpkaya Güder’e teşekkür plaketi takdim etti.

Kuzucuk ve Boğaziçi Köylerinde başlayan eğitimler, Ergazi, Yarköy, Ardahan, Altınova, Kalecik, Kaplıca ile devam etti, İskele ile son buldu. Merkez olarak belirlenen köylerin dışında kalan köylerde yaşayanlar için de merkeze otobüsle ulaşım sağlandı.

Eğitimlerde, cinsellik ve cinsel sağlığın önemi, cinsel haklar, yaygın görülen cinsel sorunlar ile cinsel sağlık sorunların, her yaşam dönemine ilişkin cinselliğin anlamı ve cinsel sağlık sorunlarından bahseden Doç. Dr. Dilek Sarpkaya Güder, katılımcılara güvenli cinsellik ve cinsel sağlık için önerilerde bulundu.