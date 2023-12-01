İskele Belediyesi, İskele Polis Müdürlüğü’ne bir araç hibe etti

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu başkanlığındaki İskele Belediye Meclisi, İskele Polis Müdürlüğüne bir araç hibe etti.

İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre İskele Polis Müdürlüğü tarafından Trafik Şube Amirliği’nin kullanımına tahsis edilen araç bugün resmi olarak teslim edildi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu aracın anahtarını İskele Polis Müdürü Erdal Şanlıdağ’a teslim etti.

Araç teslim öncesinde, İskele Polis Müdürü Erdal Şanlıdağ ile beraberindekiler, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret ederek, İskele Polis Müdürlüğü’ne katkılardan dolayı teşekkür etti. Belediye tarafından hibe edilen aracın Trafik Şube Amirliği’nin kullanımına verildiğini belirten Şanlıdağ, bu vesileyle araç sürücülerini dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, son dönemde gelişen ve bu gelişime bağlı olarak büyüyen İskele’nin güvenliğini, huzur ve asayişini sağlayan İskele Polis Müdürlüğü ile iyi ilişkilerinin ve iş birliğinin artarak devam ettireceklerini ifade ederek, hibe ettikleri aracın hayırlı olmasını diledi.