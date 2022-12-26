İskele Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı...

ads ads ads ads
26/12/2022

ads
İskele Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı...

İskele Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı. İskele'de UBP 6, CTP 4, DP 1, YDP 1 belediye meclis üyesi çıkardı.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan yayımlanan sonuçlara göre, UBP yüzde 44.47, CTP yüzde 25.44, DP yüzde 11.92, YDP yüzde 9.98, TDP yüzde 6.32, HP yüzde 1.87 oy oranı elde etti.

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şu şekilde:

“UBP Ahmet Orun, UBP İldeniz Elbasan, UBP Mürsel Altuntaş, UBP Eray Göksan, UBP Kubilay Aşık, UBP Seymen Yılmaz, CTP Halil Dericioğlu, CTP Çağan Coşkuner, CTP Zekiye Gece, CTP Ahmet Yanmaz, DP Hanife Demir, YDP Sefa Kurukafa”

26/12/2022 11:39
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: İskele Belediyesi, belediye meclis üyeleri, kktc
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.