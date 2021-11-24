İskele Belediyesi, öğretmenlere çiçek takdim etti

İskele Belediyesi, belediye sınırlarındaki okullarda görevli ve emekli öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçek takdim etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi sınırlarındaki okullarda eğitim veren ve emekliye ayrılan tüm öğretmenler onuruna her yıl 24 Kasım’da yemek düzenleyen İskele Belediyesi, bu yıl da pandemi dolayısıyla bu etkinliğini gerçekleştiremedi. Ancak İskele Belediyesi sınırlarında bulunan tüm okullarda görevli öğretmenlere çiçek hediye etti. Üzerinde İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun imzası bulunan çiçekleri ise öğretmenlere İskele Belediyesi Meclis Üyesi Hanife Demir takdim etti.

Demir, emekliye ayrılan öğretmenleri de evlerinde ziyaret ederek, çiçeklerini takdim etti.

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24/11/2021 18:47