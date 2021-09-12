İskele Belediyesi, okullarda ilaçlama çalışması yaptı

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12/09/2021

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İskele Belediyesi, okullarda ilaçlama çalışması yaptı

İskele Belediyesi, Belediye İlaçlama Birimi’nin yarın 2021-22 eğitim öğretim yılına başlayacak olan okulları ilaçladığını bildirdi.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bölgedeki her okulun sınıf, lavabo, ortak kullanım alanları ve bahçelerinin ilaçlandığı belirtildi.

SADIKOĞLU: “OKULLARIMIZI VE ÇOCUKLARIMIZIN ORTAK KULLANIM ALANLARINI PERİYODİK OLARAK İLAÇLAYACAĞIZ”

Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, okullardaki ilaçlamanın periyodik bir şekilde devam edeceğini kaydetti.

Sadıkoğlu, Belediye olarak Mart 2020’den bu yana tedbirlerini en üst düzeyde sürdürdüklerini ve İskele ve 17 köyünde belirli aralıklarda dezenfektan çalışmaları yürüttüklerini ifade ederek, yarın eğitim-öğretim dönemine başlayacak öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

12/09/2021 16:32
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TAGS: İskele Belediyesi, okullarda ilaçlama çalışması yaptı
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