İskele Belediyesi sınırlarındaki köpeklere mikroçip takılıyor

ads ads ads ads
09/08/2024

ads
İskele Belediyesi sınırlarındaki köpeklere mikroçip takılıyor

İskele Belediyesi, Belediye sınırlarında bulunan köpekleri kayıt altına almak için Veteriner Dairesi ile iş birliğiyle köpeklere mikroçip takıyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, 51/1995 Belediyeler (Değiştirilmiş) Yasası, Köpekler Yasası, Hayvanları ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası ile Hayvan Refahı Yasası gereğince İskele Belediyesi sınırlarında bulunan tüm köpekler kayıt altına alınarak, mikroçip takılacak.

İşlem, açıklanan program uyarınca İskele ve köylerinde 12 Ağustos ile 11 Eylül arasında 09.00-12.00 saatleri arasında veteriner kontrolünde yapılacak.

Kayıt altına alınmayan köpekler tespit edilmesi durumunda yasal mevzuatlar gereğince köpek sahibine cezai işlem uygulanacağı da duyuruldu.

09/08/2024 17:18
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: İskele Belediyesi sınırlarındaki köpeklere mikroçip takılıyor
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.