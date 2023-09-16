İskele Belediyesi Yaz Etkinlikleri Sona Erdi

İskele Belediyesi’nin bu yıl 7-12 yaş arası çocuklara yönelik 31 Temmuz-8 Eylül tarihleri arasında düzenlediği Yaz Etkinlikleri sona erdi.

Haftanın her günü, ayrı bir kursun yer aldığı etkinliğe katılan çocuklar hem eğlendi hem de eğlenirken yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Etkinliğin sonunda ise kurslarını başarıyla tamamlayan çocuklar, önce kültür gezisi yaptılar sonra da sertifika ile taçlandırıldılar. İskele AKM’de düzenlenen sertifika töreni öncesinde ise çocuklar İskele Belediyesi Kültür Evi önünde kendileri için hazırlanan oyun sokağında keyifli bir gün geçirdiler. Çocukları bu keyifli ve özel günlerinde İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu, Meclis Üyeleri Ahmet Orun ile Sefa Kurukafa’nın yanı sıra İskele Belediyesi Kültür&Sanat ve Dışilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa ile MasterChef 2020 sezonu yarışmacılarından Uğur Yılmaz Deniz, yalnız bırakmadılar.

ÇOCUKLAR, DÜZENLENENEN KURSLARDA HEM EĞLENDİ HEM ÖĞRENDİ

7-12 yaş grup çocukların katıldığı İskele Belediyesi Yaz Etkinlikleri, dolu dolu geçti. 8 Eylül’de sona eren etkinlikler arasında Halk Dansları, Modern Dans, El Sanatları (Sesta/İpek Kozası), Satranç, Resim ve Koro/Müzik kurslarının yanı sıra Küçük Şefler Mutfak’ta olmak üzere 7 ayrı etkinlik yer aldı. Çocukların yaz tatilini daha verimli geçirmelerine olanak sağlamak, yeni bir şeyler öğrenirken aynı zamanda eğlenmeleri amaçlanan etkinlikler, İskele Belediyesi Kültür Evi, İskele Atatürk Kültür Merkezi, İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu, İskele Belediyesi Piknik Restoran ve İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Çalışma Salonu’nda yapıldı. Modern Dans kursunun Hasine Felek, Satranç kursunun Ahmet Türeller, Müzik/Koro kursunun Ziya Başkal, Halk Dansları kursunun İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni Özlem Kadirağa öncülüğünde Gülgün Dargın ve eğitmenler, El Sanatları kursunun Nilser Bayraktar ve Fazile Taygun, Resim kursunun Hülya Plaka, Küçük Şefler Mutfakta kursunun ise Mustafa Musalar tarafından verildiği İskele Belediyesi Yaz Etkinlikleri programına katılım da bir hayli yoğun oldu.

Her günü dolu dolu geçen, eğlenirken öğrenen çocuklar, İskele Belediyesi Yaz Etkinliklerinin kapanışını ise 14 Eylül Perşembe günü gittikleri Gazimağusa’da kültür gezisi ile yaptılar. Burada, Kapalı Maraş ve Suriçi’ni refakatçileri ve eğitmeleri eşliğinde ziyaret eden çocuklara gezdikleri yerlerle ilgili bilgileri İskele Belediyesi Kültür&Sanat ve Dışilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa verdi. Yeni yerler keşfetmenin mutluluğunu yaşayan çocukların heyecanı görülmeye değerdi.

ÇOCUKLAR, KENDİLERİ İÇİN ÖZEL KURULAN OYUN SOKAĞINDA GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

Pazartesi’den Cuma’ya her gün en az bir kursun olduğu İskele Belediyesi Yaz Etkinliklerine katılan ve kurslarını başarıyla tamamlayan çocuklara dün (15 Eylül Cuma) ise İskele AKM’de düzenlenen törenle sertifikaları taktim edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu ile İskele Belediyesi Kültür&Sanat ve Dışilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa birer konuşma yaparak hem çocuklara hem de ailelere seslendiler. İskele AKM’deki törende Modern Dans kursuna katılan çocuklar mini bir dans gösterisi sunarken, Müzik/Koro kursuna katılan çocuklar da müzik dinletisiyle büyük alkış aldılar. Resim ve el sanatları kursuna katılan çocukların yaptığı eserler de İskele Belediyesi Kültür Evi önünde kurulan alanda görücüye çıktı. Çocuklar sertifika töreni öncesinde ise İskele Belediyesi Kültür Evi önüne kendileri için özel olarak kurulan oyun sokağında gönüllerince eğlendiler.

DERİCİOĞLU: “DİLERİM Kİ BU ETKİNLİKLER HAYATINIZDA ÇOK GÜZEL BİR ANI OLARAK KALIR”

İskele AKM’de düzenlenen sertifika törenine katılarak çocukların heyecanına ortak olan İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu, buradaki konuşmasında etkinliklere katılan çocuklara ve çocuklarını hiç yorulmadan bıkmadan etkinliklere getiren ailelere seslendi. Yaz Etkinliği ile İskele Belediyesi’nin asıl amacının çocukların eğlenmesi, eğlenirken de yeni bir şey öğrenmesi olduğunu ifade eden Dericioğlu konuşmasının devamında şunlara yer verdi: “ “Hepinizi yürekten kutluyorum. Bugün burada belki de ilk kez alacağınız, eğitimlerinizi başarıyla tamamladığınızı gösteren sertifikalar, dilerim ki hayatınıza güzel bir anı olarak kalır. Hepinizi tek tek gözlerinizden öperken, sevgiyle de selamlıyorum.”

Asbaşkan Dericioğlu, konuşmasının sonunda ise İskele Belediyesi Yaz Etkinliklerine çok büyük katkıları olan eğitmenlere ve etkinliği organize eden İskele Belediyesi’nin kıymetli çalışanlarına teşekkür etti.

KADİRAĞA: “HER GÜNÜ AYRI GÜZELLİKTE BİR ETKİNLİK GEÇİRDİK”

Törende konuşan bir diğer isim olan İskele Belediyesi Kültür&Sanat ve Dışilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa da, 31 Temmuz’dan 8 Eylül’e kadar devam eden Yaz Etkinlikleri hakkında bilgi verdi. Kurslarını ihmal etmeden, düzenli olarak katılım gösteren çocukları tebrik etti, çocuklarını biran olsun yalnız bırakmayan ailelere de göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. Her günü ayrı güzellikte geçen İskele Belediyesi Yaz Etkinliklerinin her yıl üzerine daha da koyarak devam edeceğini de ifade eden Kadirağa, kendilerini etkinlikler konusunda destekleyen ve hiçbir masraftan kaçınmayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile İskele Belediyesi Meclis Üyelerine teşekkür etti.

KURSLARI BAŞARIYLA TAMAMLAYAN ÇOCUKLARA SERTİFİKALARI TAKTİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından Halk Dansları, Modern Dans, El Sanatları (Sesta/İpek Kozası), Satranç, Resim ve Koro/Müzik kurslarının yanı sıra Küçük Şefler Mutfakta etkinliğine katılan ve bu etkinlikleri başarıyla tamamlayan çocuklara İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu ve Meclis Üyelerinin yanı sıra kurs eğitmeleri tarafından sertifikaları taktim edildi. Küçük Şeflet Mutfakta etkinliğinin sertifika töreninin bir de sürpriz konuğu vardı. Çocuklar sertifikalarını MasterChef 2020 sezonu yarışmacılarından Uğur Yılmaz Deniz’in elinden aldılar. Kurslara katılan ve bu kursları başarıyla tamamlayan ancak dün düzenlenen sertifika törenine katılamayan çocuklar ise sertifikalarını İskele Belediyesi Kültür İşleri Birimi’nden alabilecekler