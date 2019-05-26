İskele Belediyesi’nden, örnek davranış

İskele’de, barınaktaki hayvanların beslenmesiyle ilgili İskele Belediyesi ile Limak Cyprus Deluxe Hotel arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, protokol gereğince, Limak Cyprus Deluxe Hotel tarafından ayrılacak yemek ve ekmekler, İskele Belediyesi barınak görevlilerince en geç 2 günde 1 teslim alınacak. Yemek ve ekmekler, İskele Belediyesi tarafından her gün verilen hazır mamaya takviye olarak verilecek.

Protokole, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Limak Cyprus Deluxe Hotel Müdürü Mehmet Mülayim imza koydu.