İskele Belediyesi’nin çalışmaları sürüyor

İskele Belediyesi’nin, İskele Boğaz’da, Kıyı Restoran ile Neşe Plajı arasında kalan bölgeyi kapsayan Boğaz Rekreasyon Alanı Projesinin ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

İlk etabı 2018 yılı ilk yarısında tamamlanarak halkın kullanımına açılan ve halktan büyük ilgi gören projenin ikinci etabı,35 araçlık park yeri, oturma ve dinlenme alanları, kısmi yürüyüş ve bisiklet yolunun yanı sıra ağaçlandırmadan oluşuyor. Parkeleme çalışmasının da tüm hızıyla devam ettiği bölgede, bisiklet ve yürüyüş yolunun geçeceği alanın denize taraf olan kısmına ise , anayol ve bisiklet-yürüyüş yolu arasındaki kot(yükseklik) farkını ortadan kaldırması için 200 metre uzunluğunda istinat duvarı yapılıyor. Görüntüsüyle de daha modern bir yapıya kavuşacak alandaki çalışmalar, özelde İskele’ye, genelde ise 7’den 70’e İskele’ye gelen tüm Kıbrıs Halkının keyifli vakit geçirmesi için tasarlanıyor. Projenin zamanla genişletilerek, söz konusu bisiklet ve yürüyüş yolunun, Kalecik Halk Plajı’na kadar ilerletilmesi hedefliyor.

Ergazi köy lokali için çalışmalar hız kazandı

Ergazi Köyü Muhtarlık Binası ve Köy Lokali’nin yapım çalışmaları da kaldığı yerden devam ediyor. Ekipler, köy halkının ihtiyacını en kısa sürede karşılayabilmek için canla başla çalışıyor. Bina yapım çalışması tamamlanan Ergazi’de köy lokalinin yanı sıra büfe ve oyun park alanının da bulunacağı alanda çevre düzenlemesine devam ediyor. Lokalin etrafını çevreleyen duvarın yapımına geçtiğimiz hafta başlayan İskele Belediyesi, ilerleyen günlerde peyzaj çalışması ile birlikte parke, büfe ve çocuk oyun alanının da yapımına başlayacak. Söz konusu tüm çalışmalar tamamlandığında Ergazi Köyü’nün önemli bir eksiği giderilmiş olacak.

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07/01/2021 11:34