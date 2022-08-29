İskele Belediyesi’nin düzenlediği 4. Kültürlerin Kaynaşması etkinliği 4 Eylül'de

İskele Belediyesi’nin düzenlediği 4. Kültürlerin Kaynaşması etkinliği 4 Eylül Pazar günü yapılacak.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, etkinlik kortejinin Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önüne gelmesiyle saat 10.30’da başlayacak. 4.Kültürlerin Kaynaşması etkinliğinde, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi ile Yarköy Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği Kıbrıs'ın Efeleri Zeybek Grubu açılış gösterisi sunacak.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun açılış konuşmasını yapacağı etkinlikte Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü önüne kurulacak buhurdanlık da protokolün katılımıyla yakılacak ve gün boyu yanacak.

150 standın kurulacağı etkinliğin final konserini pop müzik sanatçısı Hadise verecek.

İskele Belediyesi’nin kardeş şehirleri Beykoz, Kütahya, Finike, Mamak, Ortahisar, Uçhisar belediyeleri ile yakın zamanda kardeşlik protokolü imzalanacak Mersin Yenişehir Belediyesi’nden konuklar, yaşamını İskele’de sürdüren İran, Kırgızistan, Kazakistan, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Rusya, Tayland, Türkmenistan, Ukrayna ve İngiltere’den vatandaşlar; ülkeden katılımcılar kültürel yiyecek, içecek ve el emeği eserlerle stantlarda olacak.

Ayhan Başkal & Orkestra Ekibi, Hasan Uluel & Mehmet Uluel, Kubilay Aşık, Grup Feslikan, Cuba Music Group ve Retro Çalgıcıları sahne alacak. Etkinliğe; Royal Dance Studyo, Latin Dans Grubu, Gençlik Merkezi Birliği, Alayköy Folklor Derneği, TUFAD Halk Dansları ile yabancı ülke vatandaşları da dans gösterileri de etkinliğe renk katacak.

Noter huzurunda çekilen kurayla, hangi standın nerede olacağı belirlendi.

Buna göre, etkinlikte stant kuracak dernekler şöyle açıklandı:

“Adakder, Adıyamanlılar Derneği, KKTC Alevi Kültür Merkezi, Boğaziçi Köy Kadın Kursu, Çukurovalılar Derneği, Ergazi Köy Kadın Kursu, Hasder, İskele Köy Kadın Kursu, İskele Sahil Lions, IVAR, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şubesi, Karadeniz Kültür Derneği, KT Sıradışı Sanatçılar Derneği, Larnaka Türk Kadınlar Derneği Birliği, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, Ötüken Köy Kadın Kursu, Telsim Önce Kadın, Turnalar Kültür, Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği, Yarköy Kültür Sanat ve Eğitim Derneği. “

İskele Belediyesi otoparkına da çocuklar için Oyun Sokağı oluşturulacak. İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı eğitmenleri gözetiminde yüz boyama, çeşitli zıpzıplar ve oyun aktivitelerinin yanı sıra saat 16.00-17.00 arasında ise çocuk eğlence saati olacak.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, "Dili, dini, kültürü farklı da olsa, aynı havayı soluyan, bu topraklara kök salmış herkesi, 4 Eylül Pazar günü, etkinliğimize bekliyoruz” dedi.

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29/08/2022 10:10