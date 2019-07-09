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İskele-Boğaz’da uyuşturucu baskını!

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09/07/2019

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İskele-Boğaz’da uyuşturucu baskını!

Dün, 17:30 sıralarında, İskele-Boğaz’da, O.A.H.(E-37)2nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, saksılar içerisinde ekilmiş toplam 10 kök hintkeneviri türü olduğuna inanılan bitkiler, yaklaşık 18 gr. kesilmiş halde hintkeneviri bitkisi olduğuna inanılan  yapraklar ile yaklaşık 3 gr. ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

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TAGS: uyuşturucu, haber, kktc
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