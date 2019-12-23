İskele bölgesinde elektrik kesintisi!

Bakım-onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacak.

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23/12/2019

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İskele bölgesinde elektrik kesintisi!

Kalecik Trafo Merkezi’nde yarın yapılacak olan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre 09:30-13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek kesintiden etkilenecek yerler şöyle;
“Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya ve Safaköy”

23/12/2019 12:03
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TAGS: Elektrik, kesintisi, haber, kıbrıs,
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