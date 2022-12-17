İskele bölgesinde yeni görevlendirmeler yapıldı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) MYK’sı dün gece toplanarak, yerel seçim kampanyasında son durumu değerlendirdi. Toplantıda, İskele bölgesi için yeni görevlendirmeler de yapıldı.

YDP’den yapılan açıklamada toplantıda, son hafta içinde yapılması gereken çalışmalar konusunda istişareler yapıldığı belirtildi.

YDP MYK’sının İskele bölgesinde daha aktif bir kampanya için yeni görevlendirmeler de yaptığı kaydedilen açıklamada, İskele Seçim Komite Başkanlığına Bülent Taşköprülü, İskele Merkez Seçim Komite Başkanlığına Mustafa Yıldız, Mehmetçik Bölgesinde Seçim Komite Başkanlığına Ümit Şaban Köse, Erenköy- Karpaz Seçim Komite Başkanlığına ise Musa Nurçin’in getirildiği bildirildi.

YDP Genel Başkan Sekreteri Talip Atalay toplantı sonrası yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde son düzlüğe girildiğini belirterek, "milli mutabakat" hükümetinin bu seçimlerde güçlü bir sınav vereceğini söyledi.

Atalay, “18 belediyenin 18’ini de almak için yola çıktık. Her siyasi parti ve adaylar projelerini halka anlattı. Anlatmaya da devam ediyor. Demokrasilerde son sözü halk söyler. Halk daha iyi hizmet almak için merkezi hükümetin adaylarına oy verecektir diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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17/12/2022 10:48