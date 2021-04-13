İskele bölgesinde yeni yapılacak olan kolejin ismi açıklandı
İskele bölgesinde yeni yapılacak olan kolejin ismi belli oldu.
13/04/2021
İskele bölgesinde yeni yapılacak olan kolejin ismi belli oldu.
İskele bölgesinde yeni yapılacak olan kolejin ismi “İskele Evkaf Türk Maarif Koleji” olarak belirlendi.
Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğüne bağlı İskele bölgesinde yeni yapılacak kolejin “İskele Evkaf Türk Maarif Koleji” olarak isimlendirilmesine karar verdi.