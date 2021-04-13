İskele bölgesinde yeni yapılacak olan kolejin ismi açıklandı

İskele bölgesinde yeni yapılacak olan kolejin ismi belli oldu.

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13/04/2021

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İskele bölgesinde yeni yapılacak olan kolejin ismi açıklandı

İskele bölgesinde yeni yapılacak olan kolejin ismi belli oldu.

İskele bölgesinde yeni yapılacak olan kolejin ismi “İskele Evkaf Türk Maarif Koleji” olarak belirlendi.

Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Genel Ortaöğretim Dairesi  Müdürlüğüne bağlı İskele bölgesinde yeni yapılacak kolejin “İskele Evkaf Türk Maarif Koleji” olarak isimlendirilmesine karar verdi.

13/04/2021 12:35
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TAGS: İskele bölgesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji
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