İskele-Çayırova Ana Yolunda Trafik Düzenlemesi…

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25/10/2021

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İskele-Çayırova Ana Yolunda Trafik Düzenlemesi…

 İskele- Çayırova ana yolundaki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeni trafik güzergahında düzenlemeye gidildi.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 10.00’dan itibaren trafik, 5’nci ve 6,5’nci kilometreleri arasında mevcut servis yolundan, 7’nci ve 8’nci kilometreleri arasında ise durdurularak eski yol güzergâhından verilecek.

Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

25/10/2021 09:39
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TAGS: İskele, Çayırova, Trafik Düzenlemesi
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