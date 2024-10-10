İskele – Çayırova yol güzergâhındaki 1 aylık çalışma yarın başlıyor
10/10/2024
KKTC Karayolları Master planı kapsamında bulunan İskele - Çayırova Anayol güzergâhında, asfalt kaplama faaliyetleri yapılacağı bildirildi.
Karayolları Dairesinden verilen bilgiye göre, trafik akışı tamamlanmış olan İskele - Çayırova istikametinde sağ şeritten kontrollü olarak sağlanacak.
Çalışmaların 11 Ekim – 11 Kasım ( 1 ay) tarihleri arasında tamamlanması planlanıyor.
Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.10/10/2024 16:23