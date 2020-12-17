İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi'nden eyleme çağrı!

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi, halkı çevreye, sahile ve doğal alanlarına sahip çıkmak için cumartesi günü Long Beach bölgesinde düzenlenecek eyleme katılmaya çağırdı.

İskele Long Beach bölgesinde yapılması düşünülen otele itiraz içeren 39 sayfalık dilekçeyi Çevre Koruma Dairesi’ne ileten İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi’nin eylem kararı aldığı da açıklandı.

Buna göre, eylem Cumartesi günü saat 15.00’te İskele Long Beach, Babutsa Büfe önünde “Otel değil toprak kokusu” sloganıyla yapılacak.

Eylem sırasında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulacak.

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi, eylemde tüm sahillerin kamusal yarar için korunarak kullanılması için ses yükseltileceğini açıkladı.

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17/12/2020 12:11