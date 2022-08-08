İskele Deniz Festivali sona erdi

İskele Belediyesi’nin düzenlediği 3’üncü Deniz Festivali dün akşam Grup RAST’ın verdiği konserle sona erdi.

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08/08/2022
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İskele Deniz Festivali sona erdi

İskele Belediyesi’nin düzenlediği 3’üncü Deniz Festivali dün akşam Grup RAST’ın verdiği konserle sona erdi.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, dün İskele Belediyesi Halk Plajı’nda kumdan heykel yarışması ve Survivor Çocuk İskele Yarışması ve Cyprus Dance of Fire ekibinin gösterisi yer aldı.

Festivalin ilk gününde KKTC, Türkiye, Meksika, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya’dan gelen ekiplerin gösterisi ve Fikri Karayel’in konseri yer aldı.

08/08/2022 15:28
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TAGS: iskele, festival,
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