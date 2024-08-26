İskele Deniz Festivali tamamlandı

İskele Belediyesi 4. Deniz Festivali tamamlandı. Festivalde cumartesi Cem Adrian, dün akşam da Nafiz Dölek konser verdi.

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, İskele Halk Plajı’nda yer alan İskele Belediyesi Deniz Festivali, üç gün sürdü.

Festivalin kapanışında “3. Survivor Çocuk Yarışması” da yer aldı. Çocuklar, nefes kesen mücadeleleriyle büyük alkış alırken, yarışmayı kazanan isim 10 yaşındaki Dilan Kral oldu. Dilan, toplamda 4 bin liralık hediye çekinin de sahibi oldu. Yarışmayı ikinci tamamlamayı başaran isim ise kırmızı takımdan 11 yaşındaki Milan Mırha oldu. Yarışmanın finalinde katılımcı tüm çocuklara madalyaları da taktim edildi.

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda üç gün süren festivalde tüm konserler ücretsiz gerçekleşti. Alana kurulan sahnede festivalin kapanışında Nafiz Dölek sahne aldı. Şarkıcı, seslendirdiği şarkılarla kendisini dinlemeye gelenlere keyifli bir gece yaşattı.

-Cem Adrian ilk kez halk konseri verdi

Öte yandan İskele Belediyesi 4. Deniz Festivali’nde sahne alan Cem Adrian'ın, Kıbrıs’taki ilk halk konseri büyük ilgi gördü. Konsere katılanların, Cem Adrian’ın şarkılarına eşlik etti, unutulmaz bir gece yaşadığı kaydedildi.