İskele Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Teslim ve Açılış Töreni Yapıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında altı ilçeye altı ilkokul kazandırılmasına yönelik imzalanan protokol çerçevesinde, İskele’de inşa edilerek eğitime kazandırılan “İskele Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu”nun İlköğretim Dairesi’ne teslim ve açılış töreni yapıldı.

16 adet sınıf, fen, bilgisayar laboratuvarı, müzik odası, yönetim ve idari ofis, öğretmen odası, sergi holü ve oyun alanına sahip, 500 öğrenci kapasiteli İskele Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun teslimi ile birlikte proje çerçevesinde yapılması planlanan 6 ilkokulun 2’ncisi tamamlanıp, teslim edilmiş oldu.

Tören’e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel katıldı.

Bazı milletvekilleri, bürokratlar ve davetlilerinde hazır bulunduğu teslim ve açılış töreni, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı; konuşmalar ile devam etti.

TATAR: “SON YILLARDA DÜNYANIN HER YERİNDEN GELEN YABANCILARIN BU BÖLGEYE YERLEŞMESİ VE ÇOCUKLARININ BİZİM ÇOCUKLARLA, KÜLTÜRÜ BERABER HAZMEDEREK, EĞİTİM GÖRMESİ BÜYÜK BİR ZENGİNLİĞİMİZDİR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, bu kadar kısa bir sürede, tüm düzenlemeleriyle bu okulun planlanması ve yapılmasının imkansızı başarmak olduğunu vurgulayarak, başta Günsel ailesi olarak emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu ve başarılarının devamını diledi.

Tatar, “Bu bilim ve eğitim yuvasını bu kadar suratla ortaya çıkmasını ve buradan bütün dünyaya verilen mesajı çok önemsiyorum” dedi.

Dünyanın her tarafından çok sayıda yabancının İskele bölgesine ilgi duyduğunu, buraya yerleştiğini ve çocuklarının da Kıbrıslı çocuklarla beraber okuduğunu gözlemlediğini belirten Cumhurbaşkanı, ülke çocuklarının farklı ülkelerden gelen çocuklarla, kültürü beraber hazmetmesinin ve evrensel düzeyde yetiştirilmesinin son yıllarda ülkenin büyük bir zenginliği olduğunu kaydetti.

“KKTC’NİN GÜÇLENEREK DEVAM ETMESİ EN BÜYÜK HEDEFİMİZDİR”

Tatar, siyasi engellerle KKTC’nin önünü tıkatılmaya çalışılmasının, Güney komşuların uzatılan barış eline gerekli yanıtı vermeyerek ülkede bir çatışma kültürünü sürdürmelerinin arzu edilen bir durum olmadığını belirtti ve kendilerinin bir anlaşma ve adada istikrar çabası içerisinde anavatanla her daim beraber hareket ederek, en büyük hedef olan KKTC’nin güçlenmesi için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Ülkedeki kurum ve kuruluşların başarılarının övünerek paylaşılması gerektiğine de dikkat çeken Tatar, şunları ekledi:

“Günsel Ailesi’ne, yarattıkları değerleri ne kadar önemsediğimizi söylemek istiyorum. Ülkedeki kurum ve kuruluşların başarıları bu devletin başarılarıdır, övünülmesi gereken değerlerdir. Bilim, sağlık ve her türlü sektörde yapılanlar bizlerin de başarılarıdır. Bu başarılar, KKTC devleti ve halkının istikrarı ve geleceğe umutla bakabilmesinin yarattığı o siyasi zeminin tezahürüdür, o siyasi zeminin filizlenmesiyle ortaya çıkmıştır.”

“BÜTÜN BU GELİŞMELER, YENİ SİYASETİMİZE BİR DERİNLİK KAZANDIRMAKTADIR”

Gelişmelerin, Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden sonra ortaya çıkan, Kıbrıs’ta iki ayrı devletin işbirliğine dayanan bir anlayış içeren yeni siyasetin zeminine bir derinlik kazandırdığını, harcını oluşturduğunu da kaydeden Tatar, “Rumların federal temelde bir ortaklık dediği çoğunluğun azınlığı yöneteceği, AB’de olmayan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’den uzaklaştırılacağı bir düşünceyi kabul etmelerinin mümkün olmadığını” söyledi.

SUCUOĞLU: “PANDEMİ KOŞULLARINDA ÜLKEMİZDE BUNU BAŞARABİLMEK BİR MUCİZE”

Başbakan Sucuoğlu ise, Günsel Ailesi Kurulu kararı ile ülkenin altı ilçesinde altı okulun inşa edilip devlete devretmesi protokolu çerçevesinde planlanan okulların herkes tarafından ileriki senelerde yapılması beklenirken, 1 sene olmadan teker teker eğitimine kazandırılmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Ülkede pandemi koşullarında bunu başarmayı “mucize” olarak nitelendiren Başbakan, Suat Günsel’in kararlı, inançlı ve mucizeleri başaran bir Kıbrıslı Türk olduğunu söyledi ve devlet-özel işbirliğine örnek olan bu çalışma için Günsel ailesine, çabaları için de Milli Eğitim Bakanı Amcaoğlu’na teşekkürlerini sundu.

Bundan sonra da okulun idamesi, eğitimi ve kadrosunun yeterliliğinin önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, pandeminin ülke eğitimine yaşattığı zorluklara da değindi. Sucuoğlu, artık pandeminin eğitimi durdurmasına izin vermeyeceklerini, bu virüsle yaşamayı öğrenerek, tedbiri de elden bırakmadan gelecek nesilleri yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Sucuoğlu, “Öğretmenler eğitmeye, öğrenciler öğrenmeye, kamu hizmete, özel sektör gelişmeye, işçiler işlemeye devam edecektir. Ülkemizin kurtuluşu bundan geçecektir. Ah vah diyerek yarınlara hazırlanamayız” dedi.

AMCAOĞLU: “ÇOCUKLARIN HER BİRİNİN BİR MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GİBİ DÜŞÜNEBİLMESİ, HER BİRİNİN BİR DR. FAZIL KÜÇÜK GİBİ MÜCADELE EDEBİLMESİ, HER BİRİNİN BİR RAUF DENKTAŞ GİBİ BU ÜLKENİN GELECEĞİNİ KURABİLME HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMESİ İÇİN BU OKULLARA İHTİYAÇ VARDIR”

Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu yaptığı konuşmada, İskele Belediyesi Başkanı ve Meclis üyelerinin desteği ve Günsel ailesinin her ilçeye bir okul projesiyle, ilk başta çok zor gözüken bir fikrin gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu belirterek, “Şükürler olsun. Okul zilinin çalabilmesi, çocukların okula gidip, öğretmenleriyle buluşabilmesi, bir buçuk yıllık aradan sonra istenilen eğitim seviyesine ulaşılabilmesi bu altyapı yatırımları sayesinde mümkün oluyor” ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu, “Bu ülkenin çocuklarının, her birinin bir Mustafa Kemal Atatürk gibi düşünebilmesi, her birinin bir Dr. Fazıl Küçük gibi mücadele edebilmesi, her birinin bir Rauf Denktaş gibi bu ülkenin geleceğini kurabilmenin hayallerini gerçekleştirmesi için bu okullara ihtiyaç vardır. Bir baba olarak, sonrasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak, başta Günsel ailesi olarak, katkı koyan herkese, her bir taşı koyan işçiye, emekçiye gönülden teşekkür etmek isterim. Okulumuzun hayırlı olmasını dilerim” dedi.

SADIKOĞLU: “İSKELE BELEDİYESİ OLARAK EĞİTİME VERDİĞİMİZ DEĞER ADA GENELİNDE BİLİNMEKTE VE TAKDİR EDİLMEKTEDİR”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ise, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nda temeli atılan okulun, bugün 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda açılışını yapıyor olmaktan heyecanlı olduğunu belirterek, İskele Belediyesi olarak eğitime verdikleri değerin sadece İskele’de değil ada genelinde bilinmekte ve takdir görmekte olduğunu söyledi.

Eğitime yapılan en küçük katkının bile geleceğe yapılan katkı olduğunun bilincinde olduklarını kaydeden Sadıkoğlu, İskele Belediyesi sınırlarındaki okullara yöneticiler, aile birlikleri ve Bakanlık istişare ederek, katkı koymaya devam edeceklerini belirtti.

Sadıkoğlu, “Iskele’de 2’nci bir devlet ilkokulu olması hayalimizdi. Bu hayalimiz saygıdeğer Günsel Ailesi ile birlikte gerçeğe dönüştü. Günsel Ailesi’ne, İskele Belediyesi’ne ait 9 dönümlük araziyi Eğitim Bakanlığı’na verme kararına imza atan Meclis üyelerime, süreci hızlandıran ve emek harcayan Bakan Amcaoğlu’na, İskele ve köylerinde yaşayan çocuklar ve aileleri adına teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNSEL: “İSKELE’NİN ARDINDAN GAZİMAĞUSA’DAKİ İLKOKUMUZ AÇILACAK. KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE DE GÜZELYURT, LEFKE VE GİRNE OKULLARININ TEMELLERİ ATILACAK”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise, KKTC’nin ilanının 38’inci yıl dönümünün kutlandığı anlamlı haftada geleceğin nesillerinin yetişeceği Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’nin açılışı yapmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda temelini attıkları okulun, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı haftasında ve 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları arifesinde teslim ediyor olmanın yaşadıkları gururu artırdığını söyleyen Günsel, İskele’nin ardından Gazimağusa’daki devlet ilkokulunun açılışının yapılacağını, ardından ise kısa sürede Güzelyurt, Lefke ve Girne’de temellerin atılacağını belirtti.

Devletin sadece ekonomik alanda değil, bilimde, eğitimde ve sanatta da geliştirilmesi gerektiğinin ve dünyada ve bölgede hak edilen yeri almak için hiç durmadan çalışılması gerektiğinin bilincinde oldukları vurgulayan Günsel, “Karşı karşıya bırakıldığımız engellemeler, bizlere almamız gereken yolu çok daha güçlü ve hızlı bir şekilde kat etme azmi veriyor. Biliyoruz ki bir günümüzü bile boşa geçirecek, kaybedecek lüksümüz yok. Bu nedenledir ki Yakın Doğu Oluşumu olarak, bir alanda değil aynı azim ve kararlılıkla, eşzamanlı olarak pek çok alanda yeni yatırımlar yapıyor, yeni teknolojiler geliştiriyor, temeller atıyor ve açılışlar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“AR-GE VE TASARIMI BU ÜLKEDE, BU TOPRAKLARDA, TÜRK BİLİM İNSANLARINCA YAPILAN BİR MEDİKAL ÜRÜN İLK KEZ BÜTÜN DÜNYADA KULLANILIYOR OLACAK”

Birkaç gün önce moleküler tanıda kalite kontrol programı olan MOTAKK tarafından yerli “PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti”nin akredite edildiğini duyuran Günsel, “Uluslararası çapta iş yapma kabiliyetine sahip bir biyoteknoloji şirketi ile PCR kitimizin üretimi ve dünyaya satışı için anlaşma yaptık. Böylece Ar-Ge ve tasarımı bu ülkede, bu topraklarda, Türk bilim insanlarınca yapılan bir medikal ürün ilk kez bütün dünyada kullanılıyor olacak” dedi.

Diğer alanlardaki gelişmeleri de aktaran Günsel, yerli otomobil Günsel’in Aralık ayından başlayarak uluslararası fuarlarda KKTC bayrağı ile sergileneceğini, Yeniboğaziçi’nde yapılmakta olan hastanenin yakın zamanda hizmete açılacağını, bölgede KKTC’nin en büyük üçüncü kütüphanesinin açılacağını ve Lefkoşa’da açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin dünyanın en büyük 9’uncu müzesi olacağını kaydetti.

Ardından açılışı yapılan okul binası gezilerek incelemelerde bulunuldu.

