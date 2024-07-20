İskele-Ercan ana yolunda araca çarpıp kaçtı, tutuklandı

İskele-Ercan ana yolunda direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçip Mahmut Ersin Altan yönetimindeki araca çarpan ve ardından olay yerinden kaçan araç sürücüsü 43 yaşındaki Pavel Hancharryk tespit edilerek tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre olay dün saat 21.00 sıralarında, İskele-Ercan ana yolunun 1-2’inci kilometreleri arasında meydana geldi. Kimliği meçhul sürücüsü yönetimindeki FN 657 plakalı salon araç ile İskele’ye seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçti ve o esnada Ercan’a doğru seyreden Mahmut Ersin Altan (E-33) yönetimindeki UC 442 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kaza mahallinde beklemeyip ayrılan FN 657 plakalı araç sürücüsünün Pavel Hancharryk (E-43) olduğu, yürütülen ileri soruşturma kapsamında belirlendi ve tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.