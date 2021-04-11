İskele-Ercan anayolunda kaza: 2 yaralı

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11/04/2021

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İskele-Ercan anayolunda kaza: 2 yaralı

İskele- Ercan Anayolu üzerinde, bugün saat 11.00 sıralarında, 26 yaşındaki Feride Gül Fidan, yönetimindeki EU 696 plakalı araç ile İskele’den Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Fidan yönetimindeki araç yolun solundan çıkarak Route-66 isimli iş yerinin çevre duvarına çaptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Fidan ve araçta yolcu olarak bulunan 9 yaşındaki Ayaz Fidan Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Fidan belinde kırık teşhisi ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürerken, Ayaz Fidan ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

 

11/04/2021 13:57
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TAGS: İskele-Ercan anayolunda kaza: 2 yaralı, haberkibris,
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