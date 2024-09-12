İskele -Ercan yolunda kaza...
12/09/2024
İskele-Ercan ana yolunda , Şengül Adayel (K-77) yönetimindeki RM 886 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Akova köyü yakınlarındaki akaryakıt istasyonu önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan dışarıya çıktı ve ağaca çarptıktan sonra takla atıp tavanı üzerinde durdu.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün 11.oo sıralarında meydana gelen kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Şengül Adayel’in, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.12/09/2024 15:42