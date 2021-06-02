İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği mesleki eğitim merkezi faaliyetlerine başlıyor

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği (İEZB) – Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) faaliyetlerine başlıyor

İEZB’den verilen bilgiye göre, İEZB Başkanı Serkan Kırmızı yaptığı bilgilendirme toplantısında İEZB-MEM hakkında ve faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kırmızı, Mesleki Eğitim Merkezi‘nin (İEZB-MEM) amacının öncelikle İskele ve Karpaz bölgesi gençleri ile yetişkinlerine yönelik, ulusal melek standartlarında, mesleki gelişim, meslek edindirme ve buna bağlı olarak mesleki sertifika verme amacı ile kurulan bir meslek okulu olduğunu bildirdi.

Gerek ve talep olduğu durumlarda mesleki eğitim çalışmalarını KKTC’nin diğer bölgelerine de yayabileceklerini belirten Kırmızı, kullanılacak olan Ulusal Meslek Standartlarının halen çalışması yapılıp uygulamada olan Milli Eğitim Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) tarafından hazırlanan standartlarda olacağını vurguladı.

İEZB Başkanı Serkan Kırmızı şunları söyledi;

“Eğitim merkezi olarak İEZB’nin okul binası ve ihtiyaç ve şartlara bağlı olarak da yapılacak protokol ve anlaşmalara bağlı olarak gerek kamu okulları ve gerekse de KKTC’de kayıtlı sektör firmalarının çalışma alanları kullanılacaktır. Eğitmenler İEZB tarafından görevlendirilecek ve mesleğinde uzman elemanlardan oluşacak kadrolardan seçilecek olup pratik uygulama ağırlıklı bir eğitim modeli uygulanacaktır. Eğitim süreçlerinde piyasada faaliyet gösteren ve ilgili meslek belgesine sahip usta ve çıraklardan da yararlanılacaktır”.

Bu habere tepkiniz:



02/06/2021 17:46