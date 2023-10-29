İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyıla da emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“100 yıl önce bizlere bıraktığın emanetlere dün olduğu gibi bugün de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sen rahat uyu atam, Cumhuriyetin, ilke ve inkılapların, gençliğin bize emanet.

Sen rahat uyu atam, istikbal göklerde, istikbal teknolojide, dünyada sulh, cihanda sulh, köylü halkın efendisi.

Sen rahat uyu Atam gösterdiğin tüm bu yollarda ilerlemeye, her ne koşulda olursa olsun bıraktığın tüm emanetlere sahip çıkıp korumaya, üretmeye, ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz.”

Gençlerin ülkelerine daha bağlı, daha umutlu, daha çalışkan, daha üretken ve en önemlisi ülkenin refahı için çok çalışmaya Atatürk’ün izinde yürümeye devam edeceklerine dikkat çekilen mesajda, “Sen rahat uyu Atam, kurduğun ve bize emanet ettiğin Cumhuriyet’i sonsuza kadar yaşatmak için söz verdik. Yakın Geleceğe Mesajımız “Cumhuriyet İlelebet Yaşayacak” ifadelerine yer verildi.