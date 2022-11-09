İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği'nden 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajı

skele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği (İEZB) Başkanı Serkan Kırmızı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırmızı, mesajında, "Kurtuluş Savaşı'nın önderi, özgürlük ve bağımsızlığın simgesi, ebedi başkomutan, eşsiz devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde büyük bir özlem ve minnetle anıyorum. Atatürk'ün ilke, inkılap ve devrimlerinin değeri her geçen gün ülkemizin tüm kesimlerince daha iyi anlaşılıyor, savaşın ve korkunun hâkim kılınmaya çalışıldığı coğrafyamızda özgür ve onurlu yaşamak isteyen insanlara ilham vermeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyetimizin temeli olan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkesi, milli egemenliğin güvencesi ve karşı karşıya bulunduğumuz adaletsizliklerin, haksızlıkların, ekonomik ve sosyal sorunların çaresidir ve çaresi olmaya devam edecektir” diyen Kırmızı, “Bu nedenle özgür ve onurlu yaşamak isteyen her insan, Cumhuriyetin temel ilke ve değerlerine kararlılıkla sahip çıkma ve Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma, ülkesine mutlak adaleti sağlama mücadelesinin parçasıdır” dedi.

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09/11/2022 16:35