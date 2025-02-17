İskele Gençlik Derneği'nden eşek katline ilişkin açıklama

İskele Gençlik Derneği, Karpaz’da eşeklerin öldürülmesinin, toplumun her bireyini ilgilendiren, vicdanını sarsan kritik bir mesele olduğuna işaret ederek, sorumluların yargıya sevk edilmesini istedi.

İskele Gençlik Derneği Genel Sekreteri Sıla Birdal, konuyla ilgili açıklamasında, gençlerin temsilcisi oldukları İskele ve Karpaz bölgesinde, insana, hayvana, doğaya ve tüm yaşam haklarına verilen öneme vurgu yaptı.

Birdal, bugün basına yansıyan vahim olayın, yalnızca doğa ve hayvan hakları savunucularını değil, toplumun her bireyini ilgilendiren, vicdanını sarsan kritik bir mesele olduğuna işaret ederek, “Bu nedenle, yaşanan vahşetin sadece bireysel bir suç olarak değil, toplumsal sorumluluk çerçevesinde ele alınması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü ekiplerinin Karpaz yarımadasında gerçekleştirdiği arazi çalışmaları sırasında en az 14 başı boş eşeğin yakın mesafeden vurularak öldürüldüğüne dair haberin, herkesi dehşete düşürdüğünü kaydeden Birdal, şöyle devam etti:

“Özellikle, doğum yapmaya çalışırken bebeğiyle birlikte katledilen hamile bir eşeğin varlığı, bu vahşetin boyutunu daha da derinleştirmektedir. Karpaz yarımadası, özgürce dolaşan eşekleriyle tanınmakta olup, dolayında da bu eşekler, bölgemizin kültürel ve doğal mirasının önemli bir parçası konumundadır. Bu tür vahşi eylemler, sadece hayvan haklarına değil, aynı zamanda toplumumuzun değerlerine de büyük bir saldırıdır. Çünkü bizim kültürümüz, hayvanları katletmeyi ya da hukuka aykırı şekilde dövüştürmeyi değil, korumayı ve onlara saygı göstermeyi barındırmaktadır. Eşekler, Kıbrıs toplumunun yüzyıllardır bir parçası olmuş, hem ekonomik hem de kültürel açıdan değer taşıyan bir rol üstlenmiştir. Bu vahşi katliam, yalnızca hayvan haklarına yönelik bir ihlal değil, aynı zamanda toplumumuzun ahlaki değerlerinin, etik sorumluluklarının ve vicdanının gittiği noktanın ciddi şekilde sorgulanması gerektiğini gösteren bir olaydır. Söz konusu değerlerin esnetilmesi, hiçbir durumda kabul edilebilir değildir. Bilinmelidir ki, toplumsal alanda şiddetin her türünün meşrulaştırılması ve normalleşmesi, toplumsal çürümenin en önemli göstergelerinden biridir. Ne yazık ki, ülkemizin birçok alanında olduğu gibi bu konuda da yetkililer geç kalmış, hayvanları koruyacak yasal düzenlemeler bilinçli şekilde engellenerek yeni katliamların önüne geçme fırsatı kaçırılmıştır. Bu bağlamda sorumluluk, yalnızca bu vahşeti doğrudan gerçekleştirenlerde değil, aynı zamanda önlem alma fırsatını tekrar tekrar göz ardı eden tüm yetki sahibi bireylerdedir. Tedbir kavramı göz ardı edildiği müddetçe, kınama kendi başına bir anlam ifade etmemektedir. Hesap verilebilirliğin toplum bireyleri için seçim hâline geldiği bir yapıda, şiddet eğilimi ve yıkıcı davranışların katlanarak tekrarlanması ve kadın, hayvan, çocuk demeksizin yayılması kaçınılmazdır. Toplumdaki adalet ve vicdan duygusunun zayıflaması, yalnızca hayvanlar için değil, tüm canlılar için tehdit oluşturur. Bu vahşet örneğinde olduğu gibi, hayvanlara yönelik şiddet, aslında toplumsal değerlerin uğradığı erozyonunun önemli bir göstergesidir.”

Birdal, “siyasi ve bireysel ajandalarının, ahlaki ve etik sorumluluklarını göz ardı etmesine izin vererek gerekli önlemlerin alınmamasında rol oynamış her milletvekili ve güç sahibi bireyin; bu vahşeti kınamaları ve tekrarının yaşanmamasını dilemelerinin, gerekli aksiyon alınmadığı müddetçe hem anlamsız hem yetersiz hem de değersiz” olacağını, ayrıca onların da ellerine bulaşmış kiri temizlemeyeceğine işaret etti.

İskele Gençlik Derneği, bu olayın sorumlularının yargıya sevk edilmesi gerektiğini vurgulayarak, yetkilileri göreve çağırdı ve şunları kaydetti:

“Tüm yetki sahibi bireylere hatırlatmak isteriz ki her kamu görevlisinin yetki kullanımında göz önünde bulundurması gereken yükümlülük kamu menfaati ve toplum vicdanından geçmektedir. Bu tür katliamların önlenmesi adına en kısa sürede etkili önlemler alınmalı, toplumun vicdanına hitap edilmelidir. Son olarak, İskele Gençlik Derneği, hayvanların eşya statüsünden çıkarılıp 'can' statüsü kazandırılmasını hedefleyen düzenlemeyi tüm maddeleriyle desteklemekte olup, bu konunun Meclis’te daha fazla gecikmeden görüşülüp onaylanması için çağrıda bulunmaktadır. Halkımızı, hayvan hakları konusunda duyarlılığı artırmaya, yetkilileri ise sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.”