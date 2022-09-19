İskele, Güzelyurt ve Lefke’de ücretsiz kanser taraması yapılacak

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19/09/2022

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İskele, Güzelyurt ve Lefke’de ücretsiz kanser taraması yapılacak

 Sağlık Bakanlığı, İskele, Güzelyurt ve Lefke ilçelerinde ücretsiz kanser taraması yapılacağını açıkladı. Bakanlık, vatandaşların, 30 Eylül’e kadar tarama için kayıt yaptırabileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin erken tanı hizmetleri kapsamında İskele, Güzelyurt ve Lefke ilçelerinde meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için ücretsiz kanser taraması yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, daha önce tarama yaptırmayan ve kanser teşhisi konulmamış 30 yaş üzeri kadınlar ile 50 yaş üstü erkekler için başvuru kabul edileceği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların, 30 Eylül mesai bitimine kadar “0392-2274860-03922283016” numaralı telefonlara kayıt yaptırabileceği belirtildi.

19/09/2022 16:54
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TAGS: İskele, Güzelyurt, Lefke, ücretsiz kanser
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