İskele halkı, kansere karşı biliçlendiriliyor

Gidilmedik ev çalınmadık kapı bırakmayan İskele Belediyesi Sağlık Birimi, evde sağlık hizmetini, vatandaşa götürmeye devam ediyor. Hemşirelerimiz dün (3 Ekim) Kuzucuk Köyü’ndeydi. Belediyesi Sağlık Birimi hemşirelerimize 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı dolayısıyla Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Bölge Sorumlusu Ersin Nizam ile gönüllüler de eşlik etti. Yapılan ev ziyaretlerinde bilinçlendirici, farkındalık yaratıcı broşürler dağıtıldı.

BAL: HALKIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ SAĞLANIYOR

Dün sabah başlayan ortak etkinlikle ilgili açıklama yapan İskele Belediyesi Sağlık Birimi Sorumlu Hemşire Berna Bal, İskele Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek verdiğini söyledi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun ‘hizmet gönül işidir’ prensibiyle, çalışmalar yaptıklarını ifade eden Hemşire Berna Bal, İskele ve köylerinde gidilmedik ev çalınmadık kapı bırakmadıklarını belirtti. 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Sorumlusu Ersin Nizam ve gönüllülerle birlikte işbirliği içerisinde olduklarını da belirten Bal, bu etkinlik sayesinde halkın meme kanseri konusunda daha da bilinçlendiğini vurguladı. Berna Bal, kendileriyle bu yıl da işbirliği yapan Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Sorumlusu Ersin Nizam’ a da teşekkür etti.

FARKINDALIK SEMİNERİ 8 EKİM’DE

Bu yıl da Sağlığı ErteleMEMEli! Sloganıyla etkinlikler düzenleyeceklerini açıklayan Berna Bal, o etkinliklerle ilgili de bilgi verdi. 8 Ekim 2019 Salı günü İskele AKM’de saat 10.00-11.00 arasında Meme Kanseri Farkındalık Semineri verileceğini, semineri ise Temel Onkoloji Uzmanı Dr. Mine Çağlar’ın vereceğini söyleyen Hemşire Bal, bu seminere herkesi davet etti. İskele Belediyesi Sağlık Birimi Sorumlu Hemşiresi, İskele Belediyesi ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Bölge Gönüllüleriyle birlikte 25 Ekim Cuma günü ise, İskele Cuma pazarında stant açılacağını, bu stantta da Meme Kanseri konusunda farkındalık yaratacak broşürler dağıtılıp halkın bilgilendirileceğini ifade etti.

04/10/2019 11:19