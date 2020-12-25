İskele İlçe Emniyet Kurulu Covid-19 ile Mücadelede Kararlar Aldı
İskele İlçe Emniyet Kurulu, "Corona/Covid -19 Virüs” ile mücadele konusunda yeni kararlar üretti
25/12/2020
İskele İlçe Emniyet Kurulu, "Corona/Covid -19 Virüs” ile mücadele konusunda yeni kararlar üretti.
İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu başkanlığında, İskele Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen İlçe Emniyet Kurulu toplantısında alınan kararlar şöyle:
“26 ve 27 Aralık 2020 tarihlerinde Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi-Kaymakamlık - İskele Polis Müdürlüğü ve İskele Belediyesi tarafından oluşturulan ekiplerle işletmelerin Covid-19 Virüs tedbirlerine yönelik denetlemeler yapılması.
Covid-19 Virüs vaka ve temaslıları ile ilgili Temel Sağlık Hizmetleri Dairesinden düzenli olarak vakaların İlçe Emniyet Kuruluna bildirilmesinin istenmesi.
Daha önce Covid-19 Virüs tedbirleri ilgili denetimin yapılıp uyarı yapılan ve tedbirlere uymayan işletmelere yapılacak denetimde ceza uygulanması.”