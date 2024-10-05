İskele İlçesi UBP Kadın Kollarından Anlamlı Etkinlik

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05/10/2024

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İskele İlçesi UBP Kadın Kollarından Anlamlı Etkinlik

Ergün Yahat

İskele'de 6 Ekim Pazar günü gerçekleşecek kültürlerin kaynaşması etkinliğinde 150 farklı ülkeye ait stantların kurulacağı festivalde, UBP İskele İlçesi Kadın Kolları da başkanları Amber Uygun önderliğinde bir stant açacak. Etkinlikte elde edilecek gelir ise geçirdiği kaza sonrası yürüyemez hale gelen eski fitness şampiyonu Burak Sağlama'ya bağışlanacak.

Başkan Amber Uygun, etkinliğin kültürel çeşitliliği artırmak ve topluma katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

05/10/2024 11:25
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