İskele ilçesinde karavanlar kaldırılıyor

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19/07/2022

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İskele ilçesinde karavanlar kaldırılıyor

İskele Kaymakamlığı, sahil şeridinde olan tüm karavan ve karavan benzeri yapıların kaldırılması için harekete geçti.

KARAVAN SAHİPLERİNE İHBARNAME GÖNDERİLDİ 

İskele Kaymakamlığı sınırlarında özellikle sahil şeridinde görüntü ve çevre kirliliğine neden olan karavanlar ve karavan benzeri yapıların sahiplerine ihbarname gönderildi. Kaymakamlık, söz konusu karavan sahiplerine gönderdiği ihbarnamede, karavan ve benzeri yapıların tüm sahil şeridinden ivedi olarak kaldırılmasını istedi.



 

19/07/2022 10:15
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TAGS: iskele, karavan
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