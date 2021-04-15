İskele Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanının Yapımına Başlandı

İskele Belediyesi İmar Birimi, geçtiğimiz hafta sözleşme imzaladığı Uçanok İnşaat Şti. Ltd yetkilisine, Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı’nın yer ve iş teslimini, hafta başında yaptı. İlgili firma da sözleşmede belirtildiği gibi 7 iş günü içerisinde faaliyetlerine bugün(15 Nisan) itibari ile başladı.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin destekleri ve İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile yapımına bugün itibari ile başlanan İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı Düzenleme Projesi 15.500 metrekarelik Alan üzerinde inşa edilecek.

İki etaptan oluşacak İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı Düzenleme Projesi’nde; karkas, çatı örtüsüne ait yapısal çelik işler ve çatı örtüsü kaplama işleri, balıkçı stantları, WC karkas, altyapı ve drenaj işleri ile elektrik altyapı işleri yer alacak. Söz konusu projenin ilk etabı ise 180 takvim gününde tamamlanacak.

Bu habere tepkiniz:



15/04/2021 16:23