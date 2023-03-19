İskele -Karpaz anayolu üzerinde oluşan su birikintilerine dikkat!

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19/03/2023

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İskele -Karpaz anayolu üzerinde oluşan su birikintilerine dikkat!

Ülke genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İskele - Karpaz anayolunda su birikintileri oluştuğunu duyuran polis, sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Ülkemiz genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İskele - Karpaz Anayolunun, Ötüken Çemberi, Granel Çemberi ve Lokum Çemberi çevresinde Karpaz gidiş yönünde, ayrıca Ekzotik Otel ile Harnup Fabrikası arasındaki güzergahta ise yol boyu su birikintileri oluşmuştur. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.”

19/03/2023 13:54
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TAGS: İskele -Karpaz anayolu üzerinde oluşan su birikintilerine dikkat!
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