İskele Kaymakamlığı tedbir amaçlı kapatıldı

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Tapu Amirliği'nin ardından İskele Kaymakamlığı'nın da tedbir amaçlı bir hafta süreyle kapatıldığını duyurdu.

İskele Kaymakamı Toroslu, İskele Tapu Amirliği'ninde görevli bir memurun PCR testinin pozitif çıkmasının ardından İskele Kaymakamlığı'nın tedbir amaçlı bir hafta süreyle kapatıldığını açıkladı. Ertuğrul Toroslu, acil hizmetlerin İskele Kaymakamlığı'na bağlı, Mehmetçik bucağı ve Yenierenköy bucağı üzerinden verilmeye devam edileceğini belirtti.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

Dün, İskele tapu amirliginde, bir arkadaşımızın, Covid19 testinin pozitif çıkması sonucu, iskele tapu amirligi kapatılmış ve tüm çalışanlar temaslı otellerine yerleştirilmiştir. Aynı binada hizmet veren İskele Kaymakamlığı da dün, bütün testlerini yaptırmış ve bugün, ben dahil, tüm arkadaşlarımızın Covid 19 test sonuçları negatif çıkmıştır. Sağlık bakanlığı ile yaptığımız istişarede, tedbir amaçlı olarak, İskele Kaymakamlığı’nın da bir hafta kapatılması uygun görülmüştür. Acil hizmetlerimiz, İskele kaymakamlığımıza bağlı, Mehmetçik bucağı ve Yenierenköy bucağı üzerinden verilmeye devam edilecektir. İskele halkımızın bilgisine getirir, saygılar sunarım...

Bu habere tepkiniz:



17/04/2021 10:13