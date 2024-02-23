İskele, Kültür ve Sanata Ev Sahipliği Yapacak

Pandemi ve Türkiye ile birlikte ülkemizi sarsan deprem felaketinden ötürü ara verilen İskele Belediyesi Kültür&Sanat Günleri bu yıl 4 – 29 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu yıl 13.’sü gerçekleşecek Kültür&Sanat Günleri 4 Mart Pazartesi günü açılış töreni ve ardından İskele Belediye Korosunun vereceği konserle başlayacak. İskele Belediyesi Kültür Evi ve İskele Atatürk Kültür Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı ve 29 Mart’a kadar devam edecek 13. Kültür&Sanat Günleri kapsamındaki tüm etkinlikler ücretsiz olacak.

İSKELE BELEDİYESİ 13. KÜLTÜR &SANAT GÜNLERİ 4 MART’TA BAŞLIYOR

İskele Belediyesi 13. Kültür&Sanat Günleri 4 Mart Pazartesi günü başlıyor. İskele Belediyesi Kültür Evi’nde saat 19.00’da açılış töreni ile başlayacak Kültür&Sanat Günleri aynı gün İskele Belediye Korosu’nun İskele AKM’de saat 19.30’da vereceği konserle devam edecek.

KÜLTÜR&SANAT GÜNLERİ 4-29 MART TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK

İskele Belediyesi’nin bu yıl 13’sünü düzenleyeceği Kültür & Sanat Günleri başlıyor. Dopdolu içeriği ile 4-29 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek İskele Belediyesi 13. Kültür&Sanat Günleri’nde İskele, bir kez daha renkleri ve kültürleri bir araya getirecek.

NAZAN KESAL, TEK KİŞİLİK OYUNUYLA İZLEYİCİSYLE BULUŞACAK

13. Kültür&Sanat Günlerinin onun konuğu ise Tiyatro sanatçısı Nazan Kesal olacak. Şebnem İşigüzel’in kaleme aldığı Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği tek kişilik ‘Yaralarım Aşktandır’ isimli tiyatro oyunuyla izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Nazan Kesal, İran şiirinin isyankâr sesi Füruğ Ferruhzad’ın nefesini, İskele AKM’de sahnesine taşıyacak. 7 Mart Perşembe günü saat 19.00’da İskele AKM’de sahnelenecek oyun, ücretsiz izlenebilecek. Tiyatro oyununun hemen ardından ise bu kez Nazan Kesal’ın yönetmenliğini yaptığı 2013 yapım olan kentin kenarında bir evde, genç bir kadının son 12 dakikasının anlatıldığı

Salıncak isimli kısa film gösterimi de yapılacak.

BÖLGE OKULLARINDAKİ ÇOCUKLAR ÇOK EĞLENECEK

Kültür&Sanat Günlerinde İskele Belediyesi sınırlarında bulunan çocuklar da çok eğlenecek. Çocuklar için özel olarak moral motivasyon etkinliği düzenlenecek. 5 Mart’ta 2 seanstan oluşacak İskele AKM’deki etkinlikte çocuklar; illüzyon show – vantrolog kuklası haydar - jonglör gösterisini izleyebilecek.

Yine çocuklar için unutulmuş çocuk oyunları da yer alacak. 6 Mart’ta İskele Belediyesi Kültür Evi bahçesindeki etkinlikte çocuklara Kıbrıs Lezzetleri sunularak ikram edilecek.

Çocuklar 20 Mart Çarşamba günü de yine 2 seansta İskele AKM’de gerçekleşecek Vantrolog kukla gösterisinde başarılı vantrolog sanatçısı Ecem Yüksel ve arkadaşı Çilek’le buluşacak.

İZEL SEYLANİ, ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

Ülkemizin başarılı tiyatro sanatçılarından İzel Seylani de İskele Belediyesi Kültür&Sanat Günleri’nde çocuklarla buluşacak. 2’şer seanstan oluşacak Karagöz Gizli Hazine ile İskele AKM’de bölge okullarındaki çocuklarla buluşması 11 Mart Pazartesi ve 18 Mart Pazartesi 10.00 ve 11.00 saatlerinde olacak.

YAZAR ÜNVER ALİBEY, GENÇLERLE BULUŞACAK

Kıbrıslı Yazar Ünver Alibey de Bekirpaşa Lisesi ve İskele Evkaf TMK öğrencileri ile bir araya gelecek. Yazar ve gençlerin buluşması 13 Mart Çarşamba ve 19 Mart Salı günü saat 10.00’da olacak. Öğrencilerle buluşacak yazar Alibey aynı zamanda kitap tanıtımını da yapacak.

ALİKKO&CAHER İSKELE’DE PERDE DİYECEK

İskele Belediyesi Kültür&Sanat Günleri iki tiyatro oyununa da ev sahipliği yapacak. Folklor ve Gençlik Merkezi tarafından sahneye konacak Kıbrıs Türk tiyatro sanatının unutulmaz karakterleri “Alikko ile Caher” Folklorik Tiyatro oyunu 25 Mart Pazartesi günü saat 19.30’da İskele AKM’de perde diyecek.

İBT EKİBİ DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ’NDE SAHNE ALACAK

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde ise sahne İskele Belediye Tiyatrosu’nun olacak. İBT Ekibi, hazırlıklarını sürdürdüğü yeni oyunu Yönetmenliğini Sami Yakar’ın yaptığı Tehlikeli Saplantı ile 27 Mart Çarşamba günü saat 19.30’da İskele AKM’de tiyatro severlerle buluşacak.

KÜLTÜR&SANAT GÜNLERİ 4-29 MART TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK

4-29 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek İskele Beled iyesi 13. Kültür&Sanat Günleri bir kez daha sanatseverleri İskele’de buluşturacak. Programda ; 8 Mart Cuma günü saat 19.00’da İskele AKM’de Yabancı ülkeler gecesi, 12 Mart Salı günü saat 10.00’da İskele AKM/İskele Belediyesi Kültür Evi’nde Mastercheff Tanya Kilitkayalı ve Uğur Yılmaz Deniz ile Gastronomi Söyleşisi ve Workshop, 15 Mart Cuma günü saat 11.00’da İskele AKM’de GİKAD&GİKAKOOP ile Kadın Kadının Yurdudur söyleşisi, 21 Mart Perşembe günü saat 10.00’da İskele AKM’de İskele Belediyesi, Kültür Dairesi ve Yazarlar Birliği’nin işbirliğinde Şair ve Yazarlar Buluşması, 22 Mart Cuma günü saat 19.30’da İskele AKM’de Zahit İpek&Grup Mutriban Ensemble&Semazen Gösterisi, 26 Mart Salı günü saat 19.30’da İskele Belediyesi Kültür Evi’nde İskele’ye bağlı köy kadın kurslarının Kadın Emeği El Sanatları Sergisi yer alacak.

13. Kültür&Sanat Günleri’nin kapanışı ise Othello Çok Sesli Korosu’nun vereceği Geleneksel Kıbrıs Şarkıları konseri ile son bulacak. Konser saat 19.30’da İskele AKM’de yer alacak.