İskele Kupası'nda finalin adı Gençler Birliği- Çetinkaya
YAYIN TARİHİ:
25/12/2024
İskele Kupası'nda Çetinkaya Adaspor'u 90-69 geçerek gecenin ilk maçında final biletini aldı.
Soyer Aksu karşısında galip gelen Larnaka Gençler Birliği de adını finale yazdırdı. Maç Gençler Birliği'nin 67-54 üstünlüğü ile sona erdi.
Final Cuma akşamı
Kupada final Cuma günü saat 20:00''de oynanacak. Finalde Çetinkaya ve Gençler Birliği şampiyonluk için mücadele edecek.
3.'lük maçı saat 18'de Ada Spor ile Soyer Aksu arasında oynanacak.
YAYIN TARİHİ: