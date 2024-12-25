İskele Kupası'nda finalin adı Gençler Birliği- Çetinkaya

İskele Kupası'nda Çetinkaya Adaspor'u 90-69 geçerek gecenin ilk maçında final biletini aldı.

Soyer Aksu karşısında galip gelen Larnaka Gençler Birliği de adını finale yazdırdı. Maç Gençler Birliği'nin 67-54 üstünlüğü ile sona erdi.

Final Cuma akşamı

Kupada final Cuma günü saat 20:00''de oynanacak. Finalde Çetinkaya ve Gençler Birliği şampiyonluk için mücadele edecek.

3.'lük maçı saat 18'de Ada Spor ile Soyer Aksu arasında oynanacak.