İskele-Lefkoşa Anayolu'nda Akaryakıt Tankeri Devrildi

İskele-Lefkoşa Anayolu üzerinde, bugün saat 09:50'de akaryakıt tankeri devrildi. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

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09/11/2022

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İskele-Lefkoşa Anayolu'nda Akaryakıt Tankeri Devrildi

 İskele-Lefkoşa anayolunda bugün meydana gelen kazada akaryakıt tankeri devrilirken kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada göre 33 yaşındaki Celal Bekiroğlu yönetimindeki UC 950 plakalı birleştirilen araç (akaryakıt tankeri) ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Pınarlı Kavşağı yakınlarında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkarak, sol yan tarafı üzerine devrilerek durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Polisin soruşturması devam ediyor.

09/11/2022 11:35
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TAGS: ayaryakıt, tanker, devrildi., haber, kıbrıs
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