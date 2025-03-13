İskele Long Beach'de tamirat ve temizlik nedeniyle trafik yarın kontrollü sağlanacak
İskele Long Beach bölgesinde yarın yapılacak tamir ve temizlik çalışması nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanacak.
YAYIN TARİHİ:
13/03/2025
İskele Long Beach bölgesinde yarın yapılacak tamir ve temizlik çalışması nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanacak.
Karayolları Dairesi’nin açıklamasında, yarın İskele Long Beach bölgesinde aydınlatma direği tamiratı ve ot temizliği yapılacağı kaydedildi.
Trafik akışı kontrollü sağlanacağından bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.
YAYIN TARİHİ: