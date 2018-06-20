İskele, Mağusa ve Lefkoşa'da elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamda yarın İskele, Mağusa ve Lefkoşa'da elektrik kesintisi yapılacak. KEsinti yapılacak bölgeler ve saatler şöyle:

İSKELE İLÇESİ

21 Haziran 2018 Perşembe günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 08:00 ile öğleden sonra yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroler, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar, Mücahitler Plajı ve civarı, İskele’nin bir bölümünün elektrik enerjisi kesik olacaktır.

MAĞUSA VE LEFKOŞA İLÇELERİ

21 Haziran 2018 Perşembe günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09:00 ile yaklaşık 10:00 saatleri arasında; Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, Geçitkale Havaalanı, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları ve Yiğitler Yolu'nun elektrik enerjisi kesik olacaktır. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

