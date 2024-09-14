İskele Noyanlarla Hayat Bulmaya Devam Ediyor

Noyanlar Şirketler Grubu tam yarım asırdır ülkemizin kalkınmasına katkı sağlarken aynı zamanda yatırım imkanları sağladığı lokasyonlarda hem bölge halkının hem de yapılan konutlarda yaşayanların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek fasilitelerin bölgeye kazandırılması için uğraş veriyor.

Kısa bir süre önce İskele Long Beach bölgesinde söz verildiği gibi müşterilerine teslim edilen Park Residence dairelerinin ardından bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek restoran ve mağazaların açılışı büyük bir katılımla gerçekleşti.

Bir karnaval havasında gerçekleşen toplu açılış etkinliğinde kısa bir de konuşma yapan Noyanlar Şirketler Grubu Genel Direktörü Ahmet Noyan, İskele bölgesinin gelişmesi ve daha etkin şekilde hizmet verebilmesi adına bölgeye yatırım yapan herkese teşekkür ederek bir sinerji içerisinde teslim edilen dairelerle paralel olarak hizmete açılan restoran ve mağazaların kısa zamanda bölge halkının da sevgisi ve desteği ile çok güzel bir seviyeye geldiğini belirtti. Noyan, amacının sadece konutlar ve binalar yapıp satmak olmadığını, aynı zamanda bölgede yaşayanların yaşam alanlarını kalitesini en üst düzeye getirmek olduğunu da ifade ederek herkese hayırlı olmasını söyledi.

Yemeden içmeye, beyaz eşyadan kuyumcu ve eczaneye kadar birçok tesisin yer aldığı Park Residence Caddesinde Zagidas Cafe&Patisserie, Epic Burger, Sushinn, Last Port Restoran&Pub, Hacı’nın Yeri Restoran, Kasap Gourmet, Buse Eczanesi, Grundig Beyaz Eşya Mağzası, Love Me Kuyumcu, Hub Property, NAGA Exchange Bürosu ve Sub İmages Dalış Malzemeleri mağazası bulunmaktadır.