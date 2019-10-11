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İskele Polis Müdürlüğü'ne ait telefon hatlarındaki arıza giderildi

İskele Polis Müdürlüğü’ne ait telefon hatlarındaki arızanın giderildiği bildirildi.

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11/10/2019
HK

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İskele Polis Müdürlüğü'ne ait telefon hatlarındaki arıza giderildi

İskele Polis Müdürlüğü’ne ait telefon hatlarındaki arızanın giderildiği, İskele Polis Müdürlüğü’ne mevcut hatlardan ulaşılabilindiği belirtildi.

Polis Basın Subaylığı dün gece yaptığı açıklamada, İskele bölgesinde telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı İskele Polis Müdürlüğü mevcut hatları ile 155 polis imdat hattının devre dışı kaldığını bildirmişti.

11/10/2019 11:18
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TAGS: İskele Polis Müdürlüğü, haber, kıbrıs, arıza, telefon
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